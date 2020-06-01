В реанимации в Ростовской области скончалась выпавшая из окна девушка

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:20:27+03:00

В Ростовской области девушка скончалась в реанимации после падения с 6 этажа Фото: "КП" Архив

Врачи боролись за жизнь девушки почти две недели

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В Ростовской области выпавшая из окна девушка скончалась после 12 дней в реанимации.

Напомним, 17-летняя школьница сорвалась с шестого этажа в городе Волгодонске 21 мая. Ростовской области умерла 17-летняя девушка. Ранним утром ее тело нашли около подъезда. Соседям не составило труда понять, что девушка упала с большой высоты. Но девушка на тот момент было еще жива и даже смогла попросить о помощи и местные жители вызвали скорую помощь. Врачи квалифицировали состояние девушки как тяжелое.

Доктора провели пострадавшей множество операций. Но позже стало известно, что ее травмы после падения с высоты оказались настолько серьезными, что после 12 дней борьбы за жизнь девушка скончалась. Стоит отметить, что школьница умерла в реанимации, не приходя в сознание.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Об этом сообщает издание DonDay.ru.

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С множественными травмами ее доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU