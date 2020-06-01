2020-06-01T22:03:20+03:00
Происшествия

На окраине Ростова по неизвестной причине задымилась полицейская машина

Пожарные незамедлительно приехали на место происшествия
Виктория Никитина
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В Ростове по неизвестным причинам задымилась полицейская машина. Фото: соцсетиВ Ростове по неизвестным причинам задымилась полицейская машина. Фото: соцсети
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В микрорайоне Александровка донской столицы по неизвестной причине задымилась машина полиции.

Инцидент произошел сегодня, 1 июня, около половины четвертого дня в районе переулка Боковский. По словам очевидцев, из стоящего на обочине дороги полицейского автомобиля повалил густой серый дым. Правоохранители не растерялись и незамедлительно вызвали пожарных. Огнеборцы появились на месте происшествия в считанные минуты.

Произошедшее сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты. Затем они выложили запись в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи отнеслись к случившемуся саркастически.

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Происшествию был присвоен повышенный ранг опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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