На окраине Ростова по неизвестной причине задымилась полицейская машина

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:03:20+03:00

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В микрорайоне Александровка донской столицы по неизвестной причине задымилась машина полиции.

Инцидент произошел сегодня, 1 июня, около половины четвертого дня в районе переулка Боковский. По словам очевидцев, из стоящего на обочине дороги полицейского автомобиля повалил густой серый дым. Правоохранители не растерялись и незамедлительно вызвали пожарных. Огнеборцы появились на месте происшествия в считанные минуты.

Произошедшее сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты. Затем они выложили запись в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи отнеслись к случившемуся саркастически.

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ИСТОЧНИК KP.RU