Жители Орбитальной не могут спать по ночам из-за собачьего лая

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:10:06+03:00

Псы шумят где-то с 23:00 и до четырех часов утра

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В донской столице терпение жителей улицы Орбитальной находится уже на пределе возможностей. Бродячие собаки уже несколько ночей подряд не дают им уснуть.

О своей проблеме кто-то из ростовчан рассказал в одном из городских пабликов соцсети. По словам очевидца, несколько бродячих псов ведут ночной образ жизни. Они поднимают неимоверный шум, который продолжается где-то с одиннадцати часов вечера и длится до четырех утра. При этом собаки шумят не в одном месте, а бегают по улицам и будят жильцов окрестных домов.

- Крик души жителей Орбитальной 88, 90 из-за гавкающих собак. Их никто не отлавливает и люди не знают, что с этим делать, — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях призвали зоозащитников забрать животных себе. Другие отметили, что такая проблема существует во многих районах города.

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Видео ЧП появилось в Интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU