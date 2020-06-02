Школьник получил от Василия Голубева супер мяч с автографами звезд «Ростова»

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:22:05+03:00

Юный фанат «желто-синих» получил бесценный подарок, а в будущем он сможет попасть на домашнюю игру "Ростова" и увидеть футбольный матч вживую. Фото: donland.ru

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Василий Голубев сдержал свое слово, данное несколько дней назад молодому поклоннику ФК «Ростов», и передал учащемуся средней школы из Ремонтненского района эксклюзивный мяч с автографами футболистов популярного донского клуба.

Кроме того, глава области подтвердил, что как только откроется возможность посещения зрителями игр ростовской команды на домашнем стадионе, мальчик сможет поддержать своих любимцев не перед экраном телевизора, а вживую.

Напомним, что во время интерактивного онлайн-приема к губернатору обратился директор районной средней школы №2, который рассказал Василию Голубеву об ученике 8 класса Коле Трофименко. Являясь младшим ребенком в многодетной семье, школьник сочетает успешную учебу с активной спортивной жизнью. У парня имеется мечта — Коля горячо болеет за футбольный клуб «Ростов», но при этом не имеет возможности попасть на матч своей любимой команды на ее домашнем стадионе.

donland.ru Юный поклонник ФК "Ростов" получил мяч с автографами всей команды от губернатора Дона.

Василий Голубев пожелал юному фанату «желто-синих» дальнейших успехов в развитии, отметив, власти региона в ближайшие пять лет готовятся выделить около 1,7 миллиарда рублей на поддержку полупрофессионального и любительского спорта.

- Здорово, что подрастающее поколение любит наш «Ростов». Но еще важнее, чтобы интересные игры и состязания они могли видеть и у себя дома, чтобы у нас в области активно развивался полупрофессиональный и любительский спорт. Всем известно: звезды большого спорта вырастают из дворовых команд. Поэтому в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» мы в ближайшие пять лет планируем направить на развитие спортивной инфраструктуры в различных уголках донского региона около 1,7 миллиарда рублей, - отметил губернатор Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU