2020-06-02T19:02:26+03:00
Общество

Ростовчанам разрешили оказывать плановую медпомощь и тренировки сборных команд

Не смогут только возобновить тренировки детско-юношеские и профессиональные клубы
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове смягчили ограничительные мерыВ Ростове смягчили ограничительные мерыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице сняли очередной ряд ограничений.

Власти с сегодняшнего дня, 2 июня, разрешили плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Василий Голубев.

- Также возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить спортивные соревнования пока без участия зрителей, - добавил губернатор.

Кроме того, было разрешено провести итоговое сочинение и изложение в образовательных учреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону отменили смягчение ограничительных мер.

До особого распоряжения отменено возобновление работы салонов красоты и непродовольственных магазинов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове нашли нового перевозчика для маршрута № 30
На теплоходе с Острова Кука обнаружили 80 тонн незадекларированного топлива
Донскому губернатору предложили снять контрольные пункты на въездах в Ростов
Ростовчанам разрешили оказывать плановую медпомощь и тренировки сборных команд
Ростовчан пообещали штрафовать за нескошенную амброзию
«Это вдохновение!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась жарким снимком и планами на лето
В Ростовской области в психоневрологическом диспансере выявили 40 больных коронавирусом
«Море выйдет из берегов от такой красоты»: Катерина Новосельцева показала роскошную фигуру в купальнике
В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 700 тысяч рублей
Люди позвонили в ростовский центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции 50 тысяч раз
В Ростове-на-Дону галантный ухажер оказался грабителем
В Ростовской области нашли изуродованное тело мужчины
Главный архитектор Азова Игорь Репьев ушел с поста
Лжебанкир выманил у дончанки 106 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону первые кредиты наличными по телефону выдал ВТБ
В Ростове водители попали в многокилометровую пробку на Малиновского
Раскрыть себя по-настоящему помогает Южный университет (ИУБиП)
Школьник получил от Василия Голубева супер мяч с автографами звезд «Ростова»
В Ростовской области при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина