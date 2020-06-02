Ростовчанам разрешили оказывать плановую медпомощь и тренировки сборных команд
В донской столице сняли очередной ряд ограничений.
Власти с сегодняшнего дня, 2 июня, разрешили плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Василий Голубев.
- Также возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить спортивные соревнования пока без участия зрителей, - добавил губернатор.
Кроме того, было разрешено провести итоговое сочинение и изложение в образовательных учреждениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU