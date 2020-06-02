Донскому губернатору предложили снять контрольные пункты на въездах в Ростов

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:38:55+03:00

В Ростове предложили упразднить посты на въездах в город Фото: "КП" Архив

Таким образом можно будет усилить патрули по городу

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Губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили убрать контрольные посты на въездах в донскую столицу.

Такое предложение внес заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Он рассказал, что 30 и 31 мая на центральные улицы - Береговую и Пушкинскую - вышли 26 нарядов полиции. Ими был составлен 121 протокол. Наполняемость улиц составила 28% от показателей обычного дня. Корнеев отметил, что за счет упразднения контрольных постов можно усилить патрули по городу.

- В связи с ослаблением ограничений предлагаю снять контрольные посты на въездах, а работу освободившегося личного состава Росгвардии, полиции и казачества переориентировать на места сосредоточения людей: рынки, ярмарки, торговые центры, - рассказал Корнеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU