Донскому губернатору предложили снять контрольные пункты на въездах в Ростов
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили убрать контрольные посты на въездах в донскую столицу.
Такое предложение внес заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Он рассказал, что 30 и 31 мая на центральные улицы - Береговую и Пушкинскую - вышли 26 нарядов полиции. Ими был составлен 121 протокол. Наполняемость улиц составила 28% от показателей обычного дня. Корнеев отметил, что за счет упразднения контрольных постов можно усилить патрули по городу.
- В связи с ослаблением ограничений предлагаю снять контрольные посты на въездах, а работу освободившегося личного состава Росгвардии, полиции и казачества переориентировать на места сосредоточения людей: рынки, ярмарки, торговые центры, - рассказал Корнеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU