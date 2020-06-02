2020-06-02T20:11:03+03:00
Происшествия

На теплоходе с Острова Кука обнаружили 80 тонн незадекларированного топлива

Судно направлялось в порт Самсун в Турции
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове на бору теплохода с Острова Кука обнаружили незадекларированное топливоВ Ростове на бору теплохода с Острова Кука обнаружили незадекларированное топливоФото: Южное таможенное управление
Изменить размер текста:

В одном из портов донской столицы при досмотре на таможне на теплоходе под флагом Острова Кука обнаружили незадекларированное топливо.

Судно загрузили в Ростове ломом и отходами черных металлов и должно было выйти в порт Самсун в Турции. Стоит отметить, что после прибытия в ростовский порт капитан предоставил декларацию судовых припасах, при проверке которой выяснилось, что не совпадает фактическое количество топлива и указанное в документе. На борту оказалось 80 тонн незадекларированного дизельного топлива.

- При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в цистернах основного запаса находится более 80 тонн незадекларированного вещества визуально схожего с дизельным топливом, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По результатам проведенной проверки на перевозчика было заведено дело об административном правонарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Незадекларированные бейсболки пыталась провезти туристка из Турции.

В отношении злоумышленницы было возбуждено дело об административном правонарушении.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове нашли нового перевозчика для маршрута № 30
На теплоходе с Острова Кука обнаружили 80 тонн незадекларированного топлива
Донскому губернатору предложили снять контрольные пункты на въездах в Ростов
Ростовчанам разрешили оказывать плановую медпомощь и тренировки сборных команд
Ростовчан пообещали штрафовать за нескошенную амброзию
«Это вдохновение!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась жарким снимком и планами на лето
В Ростовской области в психоневрологическом диспансере выявили 40 больных коронавирусом
«Море выйдет из берегов от такой красоты»: Катерина Новосельцева показала роскошную фигуру в купальнике
В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 700 тысяч рублей
Люди позвонили в ростовский центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции 50 тысяч раз
В Ростове-на-Дону галантный ухажер оказался грабителем
В Ростовской области нашли изуродованное тело мужчины
Главный архитектор Азова Игорь Репьев ушел с поста
Лжебанкир выманил у дончанки 106 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону первые кредиты наличными по телефону выдал ВТБ
В Ростове водители попали в многокилометровую пробку на Малиновского
Раскрыть себя по-настоящему помогает Южный университет (ИУБиП)
Школьник получил от Василия Голубева супер мяч с автографами звезд «Ростова»
В Ростовской области при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина