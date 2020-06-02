На теплоходе с Острова Кука обнаружили 80 тонн незадекларированного топлива

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:11:03+03:00

В Ростове на бору теплохода с Острова Кука обнаружили незадекларированное топливо Фото: Южное таможенное управление

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В одном из портов донской столицы при досмотре на таможне на теплоходе под флагом Острова Кука обнаружили незадекларированное топливо.

Судно загрузили в Ростове ломом и отходами черных металлов и должно было выйти в порт Самсун в Турции. Стоит отметить, что после прибытия в ростовский порт капитан предоставил декларацию судовых припасах, при проверке которой выяснилось, что не совпадает фактическое количество топлива и указанное в документе. На борту оказалось 80 тонн незадекларированного дизельного топлива.

- При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в цистернах основного запаса находится более 80 тонн незадекларированного вещества визуально схожего с дизельным топливом, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По результатам проведенной проверки на перевозчика было заведено дело об административном правонарушении.

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В отношении злоумышленницы было возбуждено дело об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU