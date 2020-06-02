В Ростове нашли нового перевозчика для маршрута № 30

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:54:49+03:00

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В донской столице нового перевозчика нашли для маршрута № 30.

Этот транспорт следует от аквапарка "Осьминожек" в микрорайон Сельмаш. С 8 июня на этот маршрут выйдут автобусы компании "ИПОПАТ-Юг". Стоит отметить, что весь транспорт будет оборудован кондиционерами и приспособлениями для перевозки инвалидов.

- Компания выиграла право на перевозку пассажиров на конкурсной основе. Конкурс был проведен до включения „ИПОПАТ-Юг“ в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU