В Ростове нашли нового перевозчика для маршрута № 30
В донской столице нового перевозчика нашли для маршрута № 30.
Этот транспорт следует от аквапарка "Осьминожек" в микрорайон Сельмаш. С 8 июня на этот маршрут выйдут автобусы компании "ИПОПАТ-Юг". Стоит отметить, что весь транспорт будет оборудован кондиционерами и приспособлениями для перевозки инвалидов.
- Компания выиграла право на перевозку пассажиров на конкурсной основе. Конкурс был проведен до включения „ИПОПАТ-Юг“ в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Поездки из Ростова в "Мегу" будут осуществляться до 23:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU