В донском регионе бруцеллез обнаружили на 11 фермах

2 Июнь 2020 2020-06-02T21:17:59+03:00

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Бруцеллез крупного рогатого скота обнаружен уже на 11 животноводческих фермах в Ростовской области.

Сейчас случаи заболевания скота зарегистрированы в посёлках Кузнецовский и Верхнеянинский, селе Берёзовка, станице Кручёной Сальского района, на хуторе Гусев Каменского района, в слободе Русская и на хуторе Новорябухин Советского района, на хуторе Николаевский Пролетарского района, в районе хутора Терновой Орловского района. Об этом сообщает издание REGNUM со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Стоит отметить, что на хуторе Степной Пролетарского района даже установили карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота. Пока ограничительные меры действуют на территории одной животноводческой точки, там оказались заражены девять животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU