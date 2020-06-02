Гонявших диких свиней ростовчан раскритиковали пользователи соцсети
Ростовские рыбаки, зачем-то гонявшие по полю диких свиней, стали объектами критики в соцсетях.
Ростовчане сами поделились в сети видеозаписью своих развлечений в одном из городских пабликов. Похоже, они надеялись, что развеселит других пользователей. Рыбаки сняли на видео несколько свиней в поле. Они бегали на территории Кумженской рощи.
- Уехали в сторону Кумженской рощи на рыбалку и встретили диких свиней. До этого ни разу их тут не видели. Ни один поросенок не пострадал, просто немного побегали, - написал автор записи.
На видео видно, что сначала рыбаки просто наблюдали за животными, а затем зачем-то начали бежать за ними и кричать. Посмотрев запись, пользователи сошлись во мнении, что герои кадров просто "неотесанные дикари".
"Дикие тут только эти парни, а это домашние свинки", "Мужики, как дауны, как будто поросят никогда не видели. Им повезло, что мама их не вышла и рыла им не начистила", - написали горожане.
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ИСТОЧНИК KP.RU