В Ростове начинающий полицейский выстрелил в грабителей

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:59:22+03:00

В Ростове полицейский-стажер попытался пресечь ограбление при помощи оружия Фото: "КП" Архив

Выстрел был произведен из личного оружия стажера

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В донской столице начинающий полицейский попытался пресечь попытку ограбления в местном супермаркете.

Инцидент произошел 27 мая. Полицейский-стажер зашел в магазин и увидел, как двое неизвестных пытаются совершить ограбление. Парень решил исполнить свой профессиональный долг - он достал свой личный травматический пистолет и произвел выстрел.

– По факту законности применения оружия проводится служебная проверка. Материалы будут переданы в СУ СКР по Ростовской области, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU