В Ростове начинающий полицейский выстрелил в грабителей
В донской столице начинающий полицейский попытался пресечь попытку ограбления в местном супермаркете.
Инцидент произошел 27 мая. Полицейский-стажер зашел в магазин и увидел, как двое неизвестных пытаются совершить ограбление. Парень решил исполнить свой профессиональный долг - он достал свой личный травматический пистолет и произвел выстрел.
– По факту законности применения оружия проводится служебная проверка. Материалы будут переданы в СУ СКР по Ростовской области, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области полицейский во время погони выстрелил в ребенка.
Маленький пассажир сидел в машине, которая скрывалась от ДПС.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU