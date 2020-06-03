В администрации Новочеркасска произвели новое назначение

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:10:46+03:00

Там сменился начальник отдела по координации промышленности и транспорта.

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В новочеркасской администрации назначили нового начальника отдела по координации промышленности и транспорта.

Эту должность занял 45-летний Константин Максимов.

- Константин Максимов – выпускник Новочеркасского государственного технического университета по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Ранее уже работал в администрации города. Трудился специалистом информационно-компьютерной службы и зампредседателя комитета по жилищной реформе, - сообщает портал "Регион online" со ссылкой на собственный источник.

Стоит отметить, что до назначения Константина Максимова этот высокий пост занимал Леонид Ирхин. А после прошения об отставке он стал заместителем директора МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».

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ИСТОЧНИК KP.RU