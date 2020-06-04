Дмитрий Тарасов умилил соцсети снимком с любимыми дочками
После свадьбы с ростовской моделью Анастасией Котенко жизнь Дмитрия Тарасова изменилась. Совсем недавно футболист стал отцом в третий раз. Спортсмен очень любит своих дочек и даже специально приехал в Москву из Казани, чтобы навестить их.
Вся семья очень радовалась приезду футболиста домой. Анастасия Костенко встретила супруга, чем не могла не поделиться в социальных сетях. Пару засыпали трогательными сообщениями и пожеланиями о сохранении любви на долгие годы.
Больше всего людей поразила фотография, где Дмитрий Тарасов запечатлен с дочками Миланой и Евой. Судя по фото, малышки очень похожи на папу, а от мамы взяли всего лишь несколько черт. Красивую фотографию с дочками спортсмен сопроводил размышлениями о подвигах врачей.
- Пока ехал домой в Москву и обратно в Казань, увидел на рекламных щитах лица врачей. Реально очень правильно. Видел в "Инсте", как где-то врачам и волонтерам хлопали на балконах, пели песни. Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на витринах магазинов, постами в соцсетях, - рассуждает Дмитрий Тарасов. - Сегодня узнал, что даже начали волонтеров представлять к госнаградам. Важно, чтобы это не забылось через пару месяцев и сохранялось уважение к проделанной работе и на будущее, а то хорошее у нас быстро забывается.
Подписчики не обратили внимания на мысли футболиста и решили поделиться эмоциями от снимка: "Такие сладкие куколки у Вас", "Милашка папина доча, а Ева мамина", "Хорошенькие малышки!", "Какой же вы хороший отец", "Сладкие девочки. Хорошая семья", "Мимимишность этого фото просто зашкаливает", "Как приятно смотреть на чужое счастье".
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ИСТОЧНИК KP.RU