2020-06-05T08:48:36+03:00
Происшествия

В Ростове мужчина убил котенка на глазах у изумленных детей

Сначала он швырял с 16 этажа горшки с цветами
Виктория Никитина
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В Ростове дебошир убил котенка на глазах у детейВ Ростове дебошир убил котенка на глазах у детей
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В Ростове местный житель убил котенка на глазах ошеломленных ребятишек и чуть не покалечил глиняными горшками прохожих.

Инцидент произошел 3 июня около десяти часов вечера на улице 2-й Краснодарской в районе дома № 169. Местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, сначала швырял в прохожих с 16 этажа горшки с цветами, а как только глиняные изделия закончились, из окна полетел маленький котенок. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети.

- Всё происходило недалеко от детской площадки и чудом эти горшки не упали на людей. Свидетелями этого кошмара были детки. Один ребёнок получил психическую травму, когда увидел, как животное летит и разбивается об землю, - рассказали местные жители.

Ростовчане также рассказали, что мужчина просто разгромил снимаемую им квартиру, а затем отобрал у собственницы телефон и стал записывать нелицеприятные голосовые сообщения в общедомовом чате. После этого дебошир выскочил из подъезда, прыгнул в машину и уехал в неизвестном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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