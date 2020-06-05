Ростовчанин в полубессознательном состоянии подписал отказ от госпитализации и умер на полу в подъезде многоэтажки

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:26:09+03:00

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В подъезде одной из ростовских многоэтажек на полу скончался местный житель.

Инцидент произошел еще 3 июня, но стало о нем известно только сейчас. В подъезде многоэтажного дома № 85/1 по улице Еременко около шести утра стали раздаваться крики и стоны. Местные жители выбежали посмотреть, что же происходит где-то в половине седьмого и заметили, как от их дома отъезжает карета скорой помощи, а на полу продолжает корчиться от боли мужчина.

Неравнодушные жильцы вновь вызвали скорую около 10 утра. Медики добрались до больного только через час. К этому времени пациенту было уже настолько плохо, что он не мог даже толком изъясняться. Но и эта бригада врачей быстро покинула несчастного больного, сообщив, что он сам лично подписал отказ от госпитализации.

Жильцы отметили, что умирающий был достаточно прилично одет. При себе у него был паспорт и другие документы. Позже стало известно, что корчащемуся от боли мужчине было всего 49 лет. В половине шестого вечера жильцы заметили, что их утренний "гость" перестал дышать.

- Мы снова вызвали «скорую». Приехали они очень быстро. Но медикам лишь оставалось зафиксировать смерть человека, - рассказала очевидица произошедшего.

Но эпопея этим не закончилась... Тело мужчины увезли только к 11 часам вечера. Жильцы очень надеются, что следователи все-таки разберутся в обстоятельствах смерти жителя города.

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ИСТОЧНИК KP.RU