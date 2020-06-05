2020-06-05T20:18:52+03:00
Общество

Известный актер Сергей Жигунов высказался о разрушении лицея №20

Он был выпускником этого учебного заведения
Виктория Никитина
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Актер Сергей Жигунов высказался о сносе родного лицея. Фото: соцсетиАктер Сергей Жигунов высказался о сносе родного лицея. Фото: соцсети
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Актер из Ростова Сергей Жигунов высказал свое мнение по поводу разрушения лицея № 20, выпускником которого он являлся.

Напомним, что учебное заведение с 90-летней историей на днях было полностью снесено. Там обучались около полутора тысяч учеников. Власти пришли к выводу, что ремонт здания не рентабелен и было решено его снести и построить на его месте новое. Оно будет из стекло-бетонного монолита, а возведение его будет стоить около 800 миллионов рублей.

Ростовчане не смогли смириться со сносом здания с многолетней историей. Этот факт был подвергнут жесткой критике со стороны горожан. Отреагировал на это событие и актер Сергей Жигунов, который был выпускником этого учебного заведения.

- Память - вещь важная. Наша память, память наших родителей, память наших дедов. Если она будет у каждого поколения разной, мы будем жить в разных странах, в разных городах, по-разному смотреть на одни и те же вещи. У нас не будет ничего общего. Аккуратней надо с памятью, земляки, - предостерёг Жигунов.

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В администрации города заверили обеспокоенных родителей, что прежнее число обучающихся будет сохранено, но условия для учеников станут комфортными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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