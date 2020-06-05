В Ростове стая собак в погоне за кошкой растерзала переднюю часть иномарки

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:44:14+03:00

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В донской столице бродячие собаки, охотясь на кошку, изуродовали припаркованную иномарку.

Очевидцы в соцсети сообщили, что по двору прогуливалась кошка, а стая бродячих псов не смогла стерпеть такой "наглости" и с громким лаем кинулась за ней. Кошка, спасаясь бегством, забилась под припаркованную Honda, но собаки тоже не собирались отступать. В результате этого вся передняя часть машины оказалась разворочена свирепыми пастями и острыми когтями. Автомобиль остался без бампера и с поцарапанным крылом. Произошедшее сняли на видео очевидцы и выложили запись в соцсети.

- Тем временем на дорогах Ростова. Бродячие собаки размотали бампер «Хонды», - сообщил автор ролика.

В сети горожане искренне посочувствовали владельцу машины.

- «Классная история для страховой компании», «Да да да... Мне в Таганроге так же разорвали всю морду на Киа. Крыло так и осталось погрызанным, ещё не сделал», «На окрестных зданиях по идее должны быть камеры. Можно запросить запись. Если реально собаки бампер разворотили - служба, которая должна заниматься их отловом будет оплачивать ремонт. Если собаки чьи-то - то хозяева», «Собаки хороших людей и автомобили не трогают», - высказались горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU