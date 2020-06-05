В Ростове на строительство нового корпуса ЦГБ потратят 14,5 миллиардов рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:18:33+03:00

Он будет рассчитан на 696 коек

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В донской столице возведут новый корпус центральной городской больницы.

Еще шесть лет назад разработали документацию на строительство нового корпуса. Он будет совмещенный - хирургическое и терапевтическое отделения вместе с административным блоком. В нынешнем году будет скорректирована документация и из бюджета будет выделено 68 миллионов рублей. В Ростове-на-Дону потратят 14,5 миллиарда рублей на строительство корпуса центральной городской больницы, сообщили в городской администрации.

- Корпус будет иметь 12 этажей, появятся 660 стационарных и 36 реанимационных коек. Общая площадь составит 80 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в прошлом году на оснащение больницы было потрачено 77,5 миллионов рублей. В этом году на эти нужды выделили 779,5 миллиона рублей.

Кроме того, капитальный ремонт неврологического корпуса был завершен раньше запланированного срока.

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На эти деньги подрядчик полностью обновит конструкцию здания, закупит необходимое оборудование, мебель и проведет внутреннюю отделку.

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ИСТОЧНИК KP.RU