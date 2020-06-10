2020-06-10T19:03:33+03:00
Общество

Ростовские вандалы испортили три фонтана донской столицы

Без недостающих деталей фонтаны не могут работать в полной мере
Виктория Никитина
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В Ростове вандалы испортили три фонтана. Фото: администрация РостоваВ Ростове вандалы испортили три фонтана. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону три фонтана подверглись нападению вандалов.

По информации городской администрации в ночь с восьмого по десятое июня были украдены распылительные форсунки, создающие водную картину. "Жертвами" вандалов стали фонтаны «Девушки собирающие виноград» на пересечении улицы Большой Садовой и Будённовского проспекта, «Львы» на углу улицы Большой Садовой и проспекта Соколова, а также фонтан «Покровский» в одноимённом сквере.

- Специалисты управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону отмечают, что при отсутствии данных элементов работа фонтанов в полной мере невозможна», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в бюджете на 2020 год такие траты не были предусмотрены. Из-за этого фонтаны будут работать частично.

В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция. Всех, кто стал свидетелем неправомерных действий или хищений, просят звонить в управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону по тел. 210-19-90 или в дежурную часть полиции Ростова по тел. 249-13-01.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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