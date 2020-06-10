2020-06-10T21:45:38+03:00
Общество

В Ростове обновили маршрут № 76

Перевозчиком на этом маршруте стал ООО «Авто-Престиж»
Виктория Никитина
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В Ростове снова запустят маршрут № 76В Ростове снова запустят маршрут № 76Фото: "КП" Архив
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В донской столице на линию вновь выйдет маршрут № 76.

Совсем недавно был заключен контракт на обслуживание этого муниципального маршрута. Новым перевозчиком было объявлено предприятие ООО «Авто-Престиж». Стоит отметить, что автобусы маршрута № 76 раньше ходили до Рабочего городка.

Теперь транспорт будет курсировать по маршруту «ЖК Соловьиная роща – Гребной канал». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что конечная точка маршрута изменилась после многочисленных обращений горожан. Ездить по обновленной схеме автобусы начнут уже с 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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