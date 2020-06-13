2020-06-13T09:46:22+03:00
Общество

Новое лекарство для лечения COVID-19 поступило в больницы Ростовской области

Препарат выдадут больным в среднетяжёлых и тяжелых случаях
Поделиться:
Лекарство от коронавируса люди не смогут купить в аптеках. Фото: Архив КПЛекарство от коронавируса люди не смогут купить в аптеках. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В больницы Ростовской области поступило отечественное лекарство для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Как сообщили в региональном пресс-центре для информирования о ситуации по COVID-19, новый препарат создан созданное на основе формулы японского средства от гриппа.

Лекарство получат больные при среднетяжёлых и тяжёлых случаях.

Препарат "Авифавир" в конце мая этого года был зарегистрирован российским минздравом и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира". Его разработкой занимались специалисты Российского фонда прямых инвестиций и компания "Химрар".

Известно, что биологически активным веществом "Авифавира" является фавипиравир, который блокирует размножение целого ряда вирусов. Это лекарство нельзя будет купить в аптеках. Его будут применять только в больницах.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе COVID-19 заболели более 7 тысяч человек. Смертельно опасная инфекция унесла жизни 64 жителей Ростовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Дону за сутки составили 396 протоколов за нарушениях ограничений по COVID-19
В Ростовской области от коронавируса умер 91-летний пенсионер
В Ростовской области отремонтируют разрушающийся в Усть-Донецком районе мост
В Ростове-на-Дону синоптики спрогнозировали дождливую и пасмурную погоду
В ФК "Чайка" появится новый футболист
Новое лекарство для лечения COVID-19 поступило в больницы Ростовской области
Ростовчане с 1 июля смогут отдохнуть в Крыму
Экс-сотрудники ростовской гостиницы обокрали своего работодателя
В Ростовской области объявлен режим повышенной пожароопасности
В Ростовской области подростки на скутере попали в аварию
Матч ФК «Сочи»-«Ростов» пройдет с участием зрителей
В День России паспорта получили почти 160 юных жителей Ростовской области
Знаменитый актер Павел Деревянко променял Ростовскую область на Алтай
"Счастлив с тобой!": Баста удивил редким свадебным фото
Флаг России подняли на самом высоком флагштоке в Ростовской области
В Ростове-на-Дону в цвета российского триколора окрасятся стадион и телебашня
На Дону выявили новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 городах и районах
Оксана Воеводина отсудила миллионные алименты на сына от экс-короля Малайзии
Депутат из Ростовской области сделал себя инвалидом
МЧС: ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую области в ближайшие часы
В Усть-Донецком районе Ростовской области проходит День памяти писателя Анатолия Калинина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: ребенок умер от COVID-19