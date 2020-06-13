Новое лекарство для лечения COVID-19 поступило в больницы Ростовской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:46:22+03:00

Лекарство от коронавируса люди не смогут купить в аптеках. Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

В больницы Ростовской области поступило отечественное лекарство для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Как сообщили в региональном пресс-центре для информирования о ситуации по COVID-19, новый препарат создан созданное на основе формулы японского средства от гриппа.

Лекарство получат больные при среднетяжёлых и тяжёлых случаях.

Препарат "Авифавир" в конце мая этого года был зарегистрирован российским минздравом и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира". Его разработкой занимались специалисты Российского фонда прямых инвестиций и компания "Химрар".

Известно, что биологически активным веществом "Авифавира" является фавипиравир, который блокирует размножение целого ряда вирусов. Это лекарство нельзя будет купить в аптеках. Его будут применять только в больницах.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе COVID-19 заболели более 7 тысяч человек. Смертельно опасная инфекция унесла жизни 64 жителей Ростовской области

ИСТОЧНИК KP.RU