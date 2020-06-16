Рассыпающийся на ходу автомобиль позабавил жителей Ростова

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:02:50+03:00

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В центре Ростова горожане заметили отечественный автомобиль, от которого на ходу то и дело отваливалась одна из частей.

Для начала стоит отметить, что ВАЗ-2107 двигался на спущенных колесах. А на ходу вдобавок к этому от него то и дело отваливались части. Первым на дороге остался глушитель, но водитель, не обратив на это внимание поехал дальше.

Автомобиль сфотографировали проезжающие мимо водители и опубликовали снимок в соцсети.

- На Богатяновском спуске ехала „семерка“ на спущенных колесах. Вдобавок еще оставила на дороге глушитель, - написал автор публикации.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев. Они рассказали, что уже не в первый раз видят эту машину и запомнили ее хорошо, так как она издает очень громкие звуки.

"Зато не пешком", «Это просто продвинутая система в русском автопроме. Откидывает лишние детали», - прозвучало в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU