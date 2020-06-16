На Дону от коронавируса скончались еще четыре человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:51:27+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июня 2020 года. Фото: ООН

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16 июня стало известно, что в Ростовской области от коронавируса скончались еще четыре человека. По данным регионального правительства, за весь период пандемии жертвами инфекции стал 71 пациент. Многие из них слишком поздно обратились за медицинский помощью, что спровоцировало осложнения.

Среди новых умерших - 61-летний мужчина, который страдал от недугов сердечно-сосудистой системы. Также жертвами стали 71-летняя женщина и 60-летний мужчина. У них диагностировали целый набор хроническим заболеваний. Самая молодая среди умерших - 43-летняя женщина с онкологией.

Между тем, стационарное лечение получают 772 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 33 человека. Под медицинским наблюдением – 11315 жителей Дона. Всего врачи обследовали более 49 тысяч человек.

Отметим, что наблюдается и положительная динамика. Так за минувшие 24 часа выздоровели 180 пациентов, а всего - 3159.

Напомним, что губернатор Василий Голубев обнародовал детальный план по снятию ограничений из-за коронавируса на Дону. Он перечислил те показатели, которые необходимо достичь для смягчения всех принятых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU