В Ростове приговор вынесли командиру казачьего конного взвода

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:51:49+03:00

Мужчина обвиняется в хищении крупной суммы из казны

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В донской столице был вынесен приговор командиру конного взвода войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское».

Решение вынес Кировский районный суд. Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе суда сегодня, 16 июня.

В материалах уголовного дела значилось, что командир казачьей конной дружины с 1 января 2014 года по 16 февраля 2018 года обманом похитил из региональной казны около полутора миллионов рублей.

Подсудимому было назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU