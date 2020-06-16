В Ростове поймали вооруженного "розочкой" гостя с юга

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:01:44+03:00

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В донской столице на старом автовокзале задержали мужчину, вооруженного осколком бутылки, именуемым "розочкой".

Инцидент произошел сегодня, 16 июня, около полудня. Источник портала 1rnd.ru сообщил, что внимание правоохранителей привлек мужчина, приехавший из Дербента, который, будучи вооруженным "розочкой" сначала спорил с невидимым оппонентом, а потом стал этим осколком бутылки наносить ранения самому себе.

Полицейские задержали мужчину и отобрали осколок, а позже он признался, что был под воздействием запрещённых веществ. Стражи порядка вызвали скорую помощь и приехавшие на вызов врачи обработали раны на шее гостя с юга.

Правоохранители также выяснили, что 27-летний мужчина приехал из Дербента несколько дней назад. Большую часть денег из тех, что у него были, он потратил на запрещенные вещества. После одной из доз ему стало плохо и именно этим, по его мнению, воспользовался дилер.Задержанный уверил силовиков, что он стал жертвой преступления, правда, так и не смог внятно описать, какого. А «розочкой» вооружился потому, что его подставили.

Сейчас правоохранители ждут, когда состояние гостя города окончательно нормализуется и он сможет более понятно описать ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU