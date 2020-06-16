2020-06-16T21:46:54+03:00
Общество

Полина Диброва запланировала отметить день рождение на малой родине

Вечеринка будет в стиле бразильского карнавала на Дону
Виктория Никитина
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Полина Диброва решила отметить день рождения в Ростове. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмПолина Диброва решила отметить день рождения в Ростове. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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Ростовчанка Полина Диброва задумала в этом году отметить свой день рождения в родном городе.

О своих намерениях девушка сообщила в своем аккаунте Инстаграм. Модель обратилась к ростовчанам с вопросом о том, как ей украсить свой праздник. Диброва отметила, что ее интересуют любые формы сотрудничества для организации мероприятий.

- Я даже придумала тематику - Рио Don Жанейро, Бразильский карнавал на Дону, - написала Диброва.

Подписчики девушки очень обрадовались предстоящему событию и набросали в комментарии кучу идей. Некоторые даже делятся своими контактами, но все единогласно советуют девушке быть осторожнее при перелете во время пандемии коронавируса. Ведь совсем недавно девушка подверглась жесткой критике со стороны фолловеров из-за того, что во время режима ограничений устроила масштабное мероприятие в день рождения сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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