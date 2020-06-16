Полина Диброва запланировала отметить день рождение на малой родине

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:46:54+03:00

Полина Диброва решила отметить день рождения в Ростове. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Вечеринка будет в стиле бразильского карнавала на Дону

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Ростовчанка Полина Диброва задумала в этом году отметить свой день рождения в родном городе.

О своих намерениях девушка сообщила в своем аккаунте Инстаграм. Модель обратилась к ростовчанам с вопросом о том, как ей украсить свой праздник. Диброва отметила, что ее интересуют любые формы сотрудничества для организации мероприятий.

- Я даже придумала тематику - Рио Don Жанейро, Бразильский карнавал на Дону, - написала Диброва.

Подписчики девушки очень обрадовались предстоящему событию и набросали в комментарии кучу идей. Некоторые даже делятся своими контактами, но все единогласно советуют девушке быть осторожнее при перелете во время пандемии коронавируса. Ведь совсем недавно девушка подверглась жесткой критике со стороны фолловеров из-за того, что во время режима ограничений устроила масштабное мероприятие в день рождения сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU