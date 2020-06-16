2020-06-16T22:01:28+03:00
Общество

Ростовская звезда Playboy рассказала о раздражающих факторах при знакомстве с мужчиной

"Неужели смотреть на девушку в соцсетях гораздо интереснее, чем общаться с ней в жизни?"
Виктория Никитина
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Мария Лиман рассказала о раздражающих факторах при знакомстве с мужчиной. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман рассказала о раздражающих факторах при знакомстве с мужчиной. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
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Ростовская модель Мария Лиман поделилась своим мнение о том, что ее больше всего раздражает при знакомстве с мужчиной.

Девушка в своем профиле Инстаграм поведала, что с ней очень часто на улице норовят познакомиться мужчины. В большинстве своем, по ее словам, это «крутые чуваки на крутых тачках». Но больше всего Машу бесит, когда новый знакомый пытается узнать ее страницу в Instagram.

«Неужели смотреть на девушку в соцсетях гораздо интереснее, чем общаться с ней в жизни?», - поинтересовалась Лиман.

Девушка решила поинтересоваться у своих подписчиц, как часто они сталкиваются с подобным. Многие пользователи мужского пола в комментариях написали, что общение вживую гораздо интереснее.

«Может парень торопится куда-то и решил спросить профиль в Instagram. Номер спрашивать неудобно, еще современные технологии дают о себе знать», - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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