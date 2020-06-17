Донские власти рассказали, кто может бесплатно пройти тест на коронавирус
В донском регионе стало известно, что некоторые категории граждан могут бесплатно пройти тест на коронавирус.
В пресс-службе правительства Ростовской области рассказали, кто может воспользоваться этой услугой на безвозмездной основе.
- В первую очередь, это люди, прибывшие из-за границы, а также те, кому диагностировали пневмонию. Кроме того, бесплатный тест могут сделать граждане России, имевшие контакт с инфицированными, ряд категорий врачей, лица старше 65 лет с выраженными симптомами ОРВИ, а также беременные женщины (начиная с 38 недели), - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.
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В Ростове-на-Дону тест на коронавирус делают в течение четырех часов.
Под наблюдением в донской столице пока находятся 168 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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