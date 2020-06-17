В небе над Ростовом пролетели военные самолеты

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:25:57+03:00

Они участвуют в репетиции

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В среду, 17 июня, в Ростовской области проходят тренировки военной авиации, которая участвует в в параде в Дня Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В небе над Ростовом горожане увидели четыре самолета, которые выполняли фигуры высшего пилотажа.

- 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники, - сообщили в ведомстве.

В донской столице прошла накануне состоялась репетиция военного парада. Горожане обнаружили, что дороги в центре города оказались повреждены военной техникой.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", парад состоится на Театральной площади без зрителей, но с участием ветеранов. На трибунах будут соблюдаться меры предосторожности, включая социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU