2020-06-17T18:47:01+03:00
Происшествия

За подделку спецпропусков ростовчанин заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Молодой человек был задержан еще 24 апреля
Виктория Никитина
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Продавец поддельных пропусков заплатит за свое правонарушение 30 тысяч рублейПродавец поддельных пропусков заплатит за свое правонарушение 30 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове вынесли приговор индивидуальному предпринимателю за то, что он продавал поддельные пропуска на передвижение по городу во время действия режима самоизоляции.

Решение по делу Евгения Черникова вынес Пролетарский районный суд. Напомним, что ростовчанин был задержан 24 апреля прямо во время торговли спецпропусками.

- В суде установлено, что Черников предоставил в мэрию ложную информацию о роде деятельности и количестве работников, поэтому получил лишние бланки разрешений. Объявление о продаже 9 таких разрешений он разместил в интернете и одно из них, с внесёнными им заведомо недостоверными сведениями, успел продать обратившемуся лицу, - сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на официального представителя прокуратуры Ростовской области Елизавету Комахидзе.

Стоит отметить, что суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении ИП, но при этом оштрафовал. В пользу государства ростовчанину предстоит заплатить 30 тысяч рублей.

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Перемещаться по городу без этих документов запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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