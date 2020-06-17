В Анапе 15 лет искали убитого собственным сыном мужчину

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:51:36+03:00

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В поселке Витязево, что находится под Анапой, еще 28 августа 2004 ранним утром пропал 69-летний Василий Мирошниченко (здесь и дальше имена и фамилии изменены - авт.). О пропаже заявил в полицию старший сын, по его словам, отец вышел на прогулку в шесть утра и больше не вернулся.

По всему поселку были развешены объявления с приметами пропавшего. Но никто из друзей и близких не знал, куда он мог пойти. Сыновья Василия - 49-летний Игорь и 33-летний Олег в один голос твердили: "Отец не мог уехать, здесь его дом, виноградник".

- Особенно убивался младший Олежка. Он, как в той сказке, старший умный был детина, а младший и вовсе...был никак, - рассказывают "КП" - Кубань" соседи пенсионера. - Несколько раз сидел в тюрьме и до пропажи отца, и уже после этого. Сначала за пьяную езду был лишен прав, потом снова сел за руль и получил первую судимость. А потом уже тяжелее - за то, что избил тут одного сел и за наркоту. Не знаю, употреблял ли сам, но ему тогда впаяли за хранение.

Поиски пенсионера длились десять лет. А в 2014 году анапский следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по статье "Убийство" - это нормальная практика, если в течение долгих лет не могут разыскать пропавшего. Правоохранителями были собраны десятки свидетельских показаний, но не могли ни на шаг продвинуться к разгадке тайны исчезновения мужчины...

Но потом они приняли решение еще раз пообщаться со старшим сыном пропавшего Василия Мирошниченко. На тот момент Игорю исполнилось уже 65 лет. Младшего Олега к тому времени уже не было в живых. После очередного выхода из тюрьмы он погиб в ДТП в конце декабря 2019 года.

А Василий наконец открыл стражам порядка правду об исчезновении отца. Перед смертью Олег в пьяном угаре выложил ему все, что произошло. Оказывается, в тот летний день, 15 лет назад, его младший брат поссорился с родителем. Отец крайне негативно относился к загулам младшего сына и его компании. Кроме того, Олег поделился с отцом идеей устроить из отчего дома гостиницу на курортный сезон.

- Папе не понравилось, что его мнения по этому поводу никто не спросил, - сообщил мужчина.

Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой сын со всей силы ударил отца в лицо кулаком. Тот упал навзничь, ударившись о бетонные ступеньки головой. И по словам брата, умер на месте.

Но возвращаться в тюрьму Олег никак не планировал, тем более по статье за убийство собственного отца. На зоне отцеубийц не жалуют! И он решил припрятать тело. Он погрузил труп отца в багажник машины и он осторожно добрался до лимана. Здесь в камышах он наспех "похоронил" отца. А сам потом позвонил старшему брату и, с хорошо сымитированной тревогой в голосе, заявил, что отец пропал.

Тогда Игорь никак не мог предположить, что в исчезновении отца виноват брат. Только уголовное дело об убийстве 69-летнего Василия Мирошниченко теперь закрыто за смертью главного подозреваемого. То есть его родного сына Олега.

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ИСТОЧНИК KP.RU