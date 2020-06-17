2020-06-17T20:21:41+03:00
Происшествия

В Ростове раскрыли серию краж автомобильных дисков

Общая сумма похищенного составила около 135 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове поймали похитителей автомобильных дисковВ Ростове поймали похитителей автомобильных дисковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж.

В ходе следствия стало известно, что двое ростовчан 25 и 39 лет проникли на автобазу и в одном из из гаражей обнаружили автомобильные диски. Затем они погрузили свою находку в машину и скрылись с места преступления. Общая сумма похищенного составила около 135 тысяч рублей.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, полицейским удалось установить номер автомобиля злоумышленников, по которому они и были найдены. Подозреваемых задержали и доставили в местный отдел полиции. Свою вину они отрицать не стали и сообщили, что все похищенное они сдали в ломбард. Кроме того стало известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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