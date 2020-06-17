В Ростове, кроме верблюдов и зебр, теперь появились и лани

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:54:31+03:00

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В донской столице теперь стали пастись лани.

Пару нетипичных для Ростовской области животных заметили на проспекте Шолохова. Лани спокойно щипали травку, даже не обращая внимания на проезжающие машины. Пастбище зверей сняли на видео очевидцы. Кадры были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

Пока неизвестно, как эта пара животных попала к нам в мегаполис и почему облюбовала настолько неподходящее для выгула пастбище. Но заметившие ланей люди были очень обрадованы этим и отвлекло их от повседневных забот.

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Ростовчан удивило, что эти животные появились в нетипичных для них широтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU