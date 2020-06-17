ФК "Ростов" в полном составе отправился на 14-дневный карантин

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:55:12+03:00

Ростовский футбольный клуб всем составом ушел на карантин из-за подозрения на коронавирус у шестерых игроков. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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Донской футбольный клуб отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шестерых игроков.

Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов". Напомним, что желто-синие 19 июня должны были сразиться с "Сочи" в гостях в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

- В рамках подготовки к матчу 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" - это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды, - говорится на сайте донского клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU