На сутки без холодной воды останутся жители ростовских улиц

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:47:44+03:00

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Технические работы ростовских водоканальщиков станут причиной для отключения холодной воды в ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростовводоканал".

Ограничения будут действовать с половины девятого утра четверга до семи часов утра пятницы. В это время будут происходить работы по переврезке вновь построенной водопроводной линии.

Холодным водоснабжение не смогут воспользоваться горожане, проживающие в промежутках от улицы Вересаева до Алма-Атинской и от Стальского до Гикало. Кроме того, без воды останутся детский сад на Стальского, 74 и гостиница "Визит" на Щедрина, 29.

Местным жителям принесены извинения за доставленные неудобства.

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Ее могут отключить на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU