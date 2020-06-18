На сутки без холодной воды останутся жители ростовских улиц
Технические работы ростовских водоканальщиков станут причиной для отключения холодной воды в ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростовводоканал".
Ограничения будут действовать с половины девятого утра четверга до семи часов утра пятницы. В это время будут происходить работы по переврезке вновь построенной водопроводной линии.
Холодным водоснабжение не смогут воспользоваться горожане, проживающие в промежутках от улицы Вересаева до Алма-Атинской и от Стальского до Гикало. Кроме того, без воды останутся детский сад на Стальского, 74 и гостиница "Визит" на Щедрина, 29.
Местным жителям принесены извинения за доставленные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU