В донском регионе рискуют рухнуть 23 дома
В Ростовской области обнаружили 23 дома, которые были признаны аварийными. Сейчас уже существует вероятность, что они внезапно рухнут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В настоящее время насчитывается 285 аварийных домов, которые остаются за пределами программных мероприятий. Кроме того, проверка выявила еще 200 строений с признаками аварийности.
- Наиболее остро проблемы стоят в Ростове-на-Дону. Нарушения в регионе допускаются и в отношении домов, включенных в программу переселения, - отметили в ведомстве.
Также стало известно, что комиссии по признанию домов аварийными нарушали сроки принятия решений. Были выявлены и факты незаконной приватизации объектов аварийного фонда.
Зафиксировано большое количество случаев, когда муниципалитеты не проводили работу по сносу домов.
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В основном, все они находятся в центре города.
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ИСТОЧНИК KP.RU