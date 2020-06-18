В донском регионе рискуют рухнуть 23 дома

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:08:31+03:00

В Ростовской области обнаружили 23 аварийных дома, которые вот-вот рухнут Фото: "КП" Архив

Проверка также обнаружила 200 домов с признаками аварийности

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В Ростовской области обнаружили 23 дома, которые были признаны аварийными. Сейчас уже существует вероятность, что они внезапно рухнут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время насчитывается 285 аварийных домов, которые остаются за пределами программных мероприятий. Кроме того, проверка выявила еще 200 строений с признаками аварийности.

- Наиболее остро проблемы стоят в Ростове-на-Дону. Нарушения в регионе допускаются и в отношении домов, включенных в программу переселения, - отметили в ведомстве.

Также стало известно, что комиссии по признанию домов аварийными нарушали сроки принятия решений. Были выявлены и факты незаконной приватизации объектов аварийного фонда.

Зафиксировано большое количество случаев, когда муниципалитеты не проводили работу по сносу домов.

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В основном, все они находятся в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU