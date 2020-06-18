2020-06-18T17:10:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области 11 детей заразились коронавирусом

Болезнь дети переносят легче взрослых
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: архив КПФото: архив КП
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/Донские медики выявили среди новых заразившихся коронавирусом 11 детей. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Всего за сутки в Ростовской области смертельно опасным вирусом заболели 146 человек, из которых почти половина – это люди в возрасте от 46 до 65 лет. Около 31,5% зараженных - люди от 18 до 45 лет, 9,6% пенсионеров – от 66 до 79 лет, а также около 7,5% – дети.

Сложнее всего коронавирус протекает у людей с хроническими заболеваниями и у пожилых граждан старше 80 лет. За последние сутки среди новых заболевших таких всего 4,8% больных. Коронавирус у детей, в основном, протекает либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ и ОРЗ.

С момента начала пандемии на территории Ростовской области медики зарегистрировали 8097 случаев заражения коронавирусом. Врачи не смогли спасти жизни 76 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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