В Ростове разыскивают 85-летнего пенсионера с белой сумкой

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:18:43+03:00

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В донской столице разыскивают пропавшего два дня назад пенсионера.

85-летний Михаил Федорович Винников ушел из дома в неизвестном направлении 16 июня около часа дня. До настоящего времени его местонахождение неизвестно и связаться с ним не представляется возможным. Отчаявшиеся родственники пенсионера обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

Рост пропавшего мужчины составляет 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения и с седыми волосами. На момент исчезновения был одет в серо-зеленую рубашку с коротким рукавом, темные классические брюки без ремня и коричневые сандалии. При себе он имел белую сумку.

- Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев. Пропавший нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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ИСТОЧНИК KP.RU