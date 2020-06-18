В ростовском парке 1 Мая запретили строительство футбольного поля
В Ростове городская администрация запретила вырубать деревья в парке 1 Мая для строительства футбольного поля и скалодрома.
Ранее появилась информация о том, что в парке культуры и отдыха запланировали строительство поля для игры в футбол. Но для этого потребовалось бы уничтожить значительную его часть. Именно поэтому сложившаяся ситуация вызвала большой общественный резонанс в прошлом месяце, особенно когда в сети появился проект "концепции развития" этого парка.
Мэрия долго готовилась дать ответ и только сегодня выдала, наконец, свое решение.
В городском управлении культуры заявили, что у участка есть конкретный вид разрешённого использования, а именно - "для эксплуатации парка культуры и отдыха". Таким образом, строительство футбольного поля здесь просто невозможно.
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ИСТОЧНИК KP.RU