2020-06-18T19:48:21+03:00
Общество

В ростовском парке 1 Мая запретили строительство футбольного поля

Городская администрация в связи с этим запретила вырубку деревьев в парке
Виктория Никитина
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В парке 1 Мая не будут строить футбольное полеВ парке 1 Мая не будут строить футбольное полеФото: "КП" Архив
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В Ростове городская администрация запретила вырубать деревья в парке 1 Мая для строительства футбольного поля и скалодрома.

Ранее появилась информация о том, что в парке культуры и отдыха запланировали строительство поля для игры в футбол. Но для этого потребовалось бы уничтожить значительную его часть. Именно поэтому сложившаяся ситуация вызвала большой общественный резонанс в прошлом месяце, особенно когда в сети появился проект "концепции развития" этого парка.

Мэрия долго готовилась дать ответ и только сегодня выдала, наконец, свое решение.

В городском управлении культуры заявили, что у участка есть конкретный вид разрешённого использования, а именно - "для эксплуатации парка культуры и отдыха". Таким образом, строительство футбольного поля здесь просто невозможно.

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Инвестпроект пока не прошел процедуру общественных слушаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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