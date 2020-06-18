2020-06-18T20:32:17+03:00
Происшествия

В Ростовской области осудили попытавшуюся провезти наркотики в Прагу дончанку

Наркотические средства девушка приобрела через интернет
Виктория Никитина
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В Ростовской области осудили местную жительницу, пожелавшую провести наркотики через границуВ Ростовской области осудили местную жительницу, пожелавшую провести наркотики через границуФото: "КП" Архив
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В Ростовской области вынесли приговор местной жительнице, которая собиралась вывезти партию наркотиков заграницу.

Решение вынес Аксайский районный суд. По информации Южной транспортной прокуратуры 24-летняя азовчанка признана виновной по статьям 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере" и 229.1 УК РФ "Перемещение веществ через таможенную границу". Сама дончанка призналась, что приобрела наркотики через интернет и планировала отправиться прямым рейсом из Ростова-на-Дону в Прагу.

Судом девушке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Сам он также, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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