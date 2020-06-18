В донской столице пожарная машина столкнулась с легковушкой

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:07:35+03:00

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В Ростове случилась авария с участием пожарной машины.

Инцидент произошел сегодня, 18 июня, около полудня на перекрестке улице Текучева и переулка Гвардейского. Как сообщили очевидцы, легковой автомобиль ZAZ Chance двигался на разрешающий сигнал светофора, а КАМАЗ пожарных ехал со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. В результате произошло столкновение. К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU