2020-06-18T22:01:03+03:00
Происшествия

Молодые муж и жена погибли в аварии на трассе Ростов-Ставрополь

Дорогу не смогли поделить легковушка и грузовик
Виктория Никитина
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На трассе под Ростовом столкнулись легковушка и грузовикНа трассе под Ростовом столкнулись легковушка и грузовикФото: Областной УГИБДД
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На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП.

Авария случилась в среду, 17 июня, вечером на 74-м километре трассы Ростов – Ставрополь, в Егорлыкском районе. Дорогу не смогли поделить легковушка и грузовик. В результате столкновения автомобилей погибли два человека.

- 30-летний водитель машины марки Lada Kalina выехал на «встречку» и «лоб в лоб» столкнулся с грузовым автомобилем марки Mercedes-Benz Actros, за рулем которого был 56-летний мужчина, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

От сильного удара отечественное авто разорвало на части. Водитель и его 34-летняя жена скончались. Водитель грузовой машины не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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