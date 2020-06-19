2020-06-19T09:18:19+03:00
Происшествия

В донской столице беспощадный ростовчанин расстрелял кота

Пуля прилетела в голову животному, гуляющему в частном дворе
Виктория Никитина
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Прохожий застрелил кота в одном из частных дворов Ростова. Фото: соцсетиПрохожий застрелил кота в одном из частных дворов Ростова. Фото: соцсети
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Печальный случай произошел в Ростове-на-Дону вчера вечером. Неизвестный ростовчанин выстрелил в голову гуляющему во дворе коту.

Инцидент произошел на улице Портовой. Кто-то из прохожих посчитал нормальным подойти к чужому двору и выстрелить в гуляющее во дворе частного дома животное. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

- Непонятно, чем помешал кот, не выходящий за пределы своего двора и откуда у людей столько жестокости. Прогнозы врачей пока неутешительные, - написала автор публикации.

Девушка сфотографировала пострадавшее от рук живодера животное. Пользователи в комментариях набросились на стрелка.

«Пишите заявление в полицию, вызывайте участкового, не оставляйте так. Сначала коты и собаки, потом дети или шумные соседи», — прозвучало в комментариях.

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Животное было ранено в грудную клетку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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