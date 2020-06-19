В донской столице беспощадный ростовчанин расстрелял кота
Печальный случай произошел в Ростове-на-Дону вчера вечером. Неизвестный ростовчанин выстрелил в голову гуляющему во дворе коту.
Инцидент произошел на улице Портовой. Кто-то из прохожих посчитал нормальным подойти к чужому двору и выстрелить в гуляющее во дворе частного дома животное. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.
- Непонятно, чем помешал кот, не выходящий за пределы своего двора и откуда у людей столько жестокости. Прогнозы врачей пока неутешительные, - написала автор публикации.
Девушка сфотографировала пострадавшее от рук живодера животное. Пользователи в комментариях набросились на стрелка.
«Пишите заявление в полицию, вызывайте участкового, не оставляйте так. Сначала коты и собаки, потом дети или шумные соседи», — прозвучало в комментариях.
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Животное было ранено в грудную клетку.
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ИСТОЧНИК KP.RU