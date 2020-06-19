Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
В Ростове рассохшееся дерево при сильном ветре рухнуло на припаркованный под ним автомобиль.
Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Очевидцы рассказали о происшествии в одном из городских пабликов. По их словам, автомобиль Kia был припаркован на проспекте Михаила Нагибина. На тот момент еще не поднялся сильный ветер и автомобилист решил, что его машине ничто не грозит. Он даже не подозревал, что этому дереву уже много лет и оно может обломиться. Но когда стал подниматься ветер, то растение всем стволом рухнуло на иномарку и накрыло ее всю ветками.
К счастью, в этот момент никто из прохожих мимо машины не проходил и самого владельца в салоне не было, поэтому никто не пострадал. Но сам автомобиль получил сильные механические повреждения - ремонт его обойдется дорого.
В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что к ним вызов не поступал. А позже стало известно, что автомобилист связался с управляющей компанией этой территории. Дерево распилили и убрали с машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU