Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове рассохшееся дерево при сильном ветре рухнуло на припаркованный под ним автомобиль.

Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Очевидцы рассказали о происшествии в одном из городских пабликов. По их словам, автомобиль Kia был припаркован на проспекте Михаила Нагибина. На тот момент еще не поднялся сильный ветер и автомобилист решил, что его машине ничто не грозит. Он даже не подозревал, что этому дереву уже много лет и оно может обломиться. Но когда стал подниматься ветер, то растение всем стволом рухнуло на иномарку и накрыло ее всю ветками.

К счастью, в этот момент никто из прохожих мимо машины не проходил и самого владельца в салоне не было, поэтому никто не пострадал. Но сам автомобиль получил сильные механические повреждения - ремонт его обойдется дорого.

В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что к ним вызов не поступал. А позже стало известно, что автомобилист связался с управляющей компанией этой территории. Дерево распилили и убрали с машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Упавшее дерево покалечило иномарку в донской столице.

Автовладелец припарковал свою машину под сухими деревьями.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU