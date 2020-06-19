2020-06-19T19:03:25+03:00
Происшествия

Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Виктория Никитина
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В Ростове сухое дерево упало на припаркованный автомобиль. Фото: соцсетиВ Ростове сухое дерево упало на припаркованный автомобиль. Фото: соцсети
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В Ростове рассохшееся дерево при сильном ветре рухнуло на припаркованный под ним автомобиль.

Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Очевидцы рассказали о происшествии в одном из городских пабликов. По их словам, автомобиль Kia был припаркован на проспекте Михаила Нагибина. На тот момент еще не поднялся сильный ветер и автомобилист решил, что его машине ничто не грозит. Он даже не подозревал, что этому дереву уже много лет и оно может обломиться. Но когда стал подниматься ветер, то растение всем стволом рухнуло на иномарку и накрыло ее всю ветками.

К счастью, в этот момент никто из прохожих мимо машины не проходил и самого владельца в салоне не было, поэтому никто не пострадал. Но сам автомобиль получил сильные механические повреждения - ремонт его обойдется дорого.

В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что к ним вызов не поступал. А позже стало известно, что автомобилист связался с управляющей компанией этой территории. Дерево распилили и убрали с машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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