В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:34:55+03:00

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В июне этого года среди ростовчан повысился спрос на лежаки, качели и удочки. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Из-за пандемии коронавируса местные жители не могут выехать на отдых заграницу. Поэтому они не придумали ничего лучше, чем самостоятельно устроить свой отпуск. Ростовчане организуют себе мини-"курорты" на дачах, в походах и на рыбалке.

- Жители Ростова-на-Дону в этом году более, чем в 10 раз больше интересуются лежаками, в 6 раз чаще качелями на участок и в 3,7 раза больше удочками, - говорится в сообщении.

Кроме того, почти в два раза вырос спрос на палатки, на треть увеличилось число ищущих рюкзаки и спальные мешки.

Рыбаки постоянно скупают удочки и надувные лодки. Спрос на них увеличился в 2,5 и 1,5 раза соответственно. В настоящее время стоимость полного комплекта для рыбалки вместе с лодкой в Ростове составляет около 37 тысяч рублей.

Также ростовчане стали активно интересоваться качелями (в 6 раз больше, чем в прошлом году). Часто стали покупаться бассейны, спрос на них стал выше в 2,6 раза. Ростовчане интересуются еще и гамаками в 3,6 раза больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU