Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В Ростове в день голосования за поправки в Конституции, 1 июля, обеспечивать порядок будут семь тысяч человек.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области сегодня, 19 июня. В местах проведения голосования будут следить за порядком сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и казаки. Кроме того, будут задействованы представители частных охранных предприятий. 400 избирательных участков уже оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. На остальных используют ручные и рамочные металлодетекторы.
Всего в донском регионе будут работать 2 613 участковых и 62 территориальных избирательных комиссий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области добровольцы стали волонтерами Конституции.
Молодые люди будут рассказывать о поправках в основной закон страны.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU