2020-06-19T20:55:21+03:00
Общество

Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек

На избирательных участках будут находиться полицейские, военные и казаки
Виктория Никитина
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В Ростовской области порядок на голосовании будут обеспечивать 7 тысяч человекВ Ростовской области порядок на голосовании будут обеспечивать 7 тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове в день голосования за поправки в Конституции, 1 июля, обеспечивать порядок будут семь тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области сегодня, 19 июня. В местах проведения голосования будут следить за порядком сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и казаки. Кроме того, будут задействованы представители частных охранных предприятий. 400 избирательных участков уже оборудованы стационарными рамками металлодетекторов. На остальных используют ручные и рамочные металлодетекторы.

Всего в донском регионе будут работать 2 613 участковых и 62 территориальных избирательных комиссий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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