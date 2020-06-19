2020-06-19T21:53:06+03:00
Общество

В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу

В хуторе Гусев оздоровление скота произошло через три месяца
Виктория Никитина
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В Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу с двух населенных пунктовВ Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу с двух населенных пунктовФото: "КП" Архив
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В двух населенных пунктах был снят карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии 19 июня.

16 и 17 июня в двух неблагополучных пунктах в Сальском и Каменском районе, был снят действовавший карантин. Стоит отметить, что этому предшествовали месяцы напряженной работы специалистов.

Например, на хуторе Гусев Каменского района оздоровление личных подсобных хозяйств произошло за три месяца. Хотя обычно этот процесс занимает до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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