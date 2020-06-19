В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:53:06+03:00

В Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу с двух населенных пунктов Фото: "КП" Архив

В хуторе Гусев оздоровление скота произошло через три месяца

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В двух населенных пунктах был снят карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии 19 июня.

16 и 17 июня в двух неблагополучных пунктах в Сальском и Каменском районе, был снят действовавший карантин. Стоит отметить, что этому предшествовали месяцы напряженной работы специалистов.

Например, на хуторе Гусев Каменского района оздоровление личных подсобных хозяйств произошло за три месяца. Хотя обычно этот процесс занимает до полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU