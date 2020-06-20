В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
В Ростове-на-Дону 18 июня состоялась генеральная репетиция парада Победы. Военные отрабатывали «маневры» на Театральной площади, где 24 июня они пройдут стройными рядами в торжественной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
По данным ведомства, репетиция проходила в вечернее время. В тренировки приняли участие свыше 2300 солдат, более 1000 сотрудников силовых ведомств. Кроме этого, были задействованы образцы передовой военной техники, а также легендарные «Катюши». На площади отрабатывали движение танки Т-34, Т-85 и многие другие.
А днем в небе над Ростовом воздушную часть парада репетировали 45 экипажей вертолетов и самолетов из состава 4-й армии ВВС и ПВО. При этом взлеты воздушных судов производились с шести аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.
Напомним, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Ростове-на-Дону, а также Новочеркасске 24 июня. Его будут транслировать по телевизору и в интернете. Торжество состоится при соблюдении всех мер предосторожности, в связи с коронавирусом.
Ночная репетиция парада.
ИСТОЧНИК KP.RU