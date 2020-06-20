2020-06-20T12:45:30+03:00
Общество

В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы

В заключительной тренировке приняли участие тысячи военных, сотрудников силовых ведомств, а также почти 100 единиц техники
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону. Фото: архив "КП"Репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону 18 июня состоялась генеральная репетиция парада Победы. Военные отрабатывали «маневры» на Театральной площади, где 24 июня они пройдут стройными рядами в торжественной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

По данным ведомства, репетиция проходила в вечернее время. В тренировки приняли участие свыше 2300 солдат, более 1000 сотрудников силовых ведомств. Кроме этого, были задействованы образцы передовой военной техники, а также легендарные «Катюши». На площади отрабатывали движение танки Т-34, Т-85 и многие другие.

А днем в небе над Ростовом воздушную часть парада репетировали 45 экипажей вертолетов и самолетов из состава 4-й армии ВВС и ПВО. При этом взлеты воздушных судов производились с шести аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

Напомним, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Ростове-на-Дону, а также Новочеркасске 24 июня. Его будут транслировать по телевизору и в интернете. Торжество состоится при соблюдении всех мер предосторожности, в связи с коронавирусом.

Ночная репетиция парада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полезное растение: на Дону появилась легальная конопляная ферма
На Дону от коронавируса скончались еще пять человек
В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы
Закупить сырье и обеспечить работой: Ювелирной компании «Академия» поможет кредитная линия в ВТБ
В двух населенных пунктах сняли карантин по бруцеллезу
Обеспечивать общественный порядок в день голосования в Ростове будут более 7 тысяч человек
В донской столице возобновили межобластные автобусные маршруты
В этом году ростовчане предпочли отдыхать на дачах и в походах
Старое дерево накрыло припаркованный под ним автомобиль
Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублей
В городе Шахты в автомобильной аварии пострадала 17-летняя девушка
Русская русалка Влада Чигирева задумалась о карьере воздушной гимнастки
В Ростове-на-Дону вынесут приговор лже-банкирше