2020-06-20T18:19:28+03:00
Общество

«Пока рестораны закрыты, люди будут ходить к нам»: управляющий крупного фитнес-центра в Ростове о смягчении ограничений

По словам Максима Чепенко ближайшие два месяца компания планирует вернуть прежние «обороты»
Дадаян Давид
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«Prime Sport and Spa» в Ростове-на-Дону. Фото: соц. сети.«Prime Sport and Spa» в Ростове-на-Дону. Фото: соц. сети.
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Сегодня стало известно, что с 22 июня в Ростовской области снимаются некоторые ограничения, которые действуют в регионе из-за коронавируса. Со следующей недели частично заработают музеи, гостиницы и спортивные зала. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Корреспондент издания пообщался с управляющим крупного фитнес-центра Максимом Чепенко. Он уточнил, что бассейны согласно предписаниям властей работать пока не будут, закрытыми останутся сауны. Особый режим распространяется и на групповые занятия. В необычном формате запустят бар.

- На полу лента, в раздевалках некоторые шкафчики будут закрыты, чтобы соблюдалась дистанцию. Спортивный зал откроется, но определенные тренажеры – нет. Каждый час будем мерить температуру сотрудникам. Если больше 37 градусов - домой, - прокомментировал Чепенко.

Бар будет работать в режиме магазины. Люди смогут покупать запакованные продукты или воду. Но пока без кухни. Максим рассчитывает, что в ближайший месяц будет половина от прежней посещаемости, во второй – 75%, а далее центр выйдет на привычные показатели.

- Не открылись рестораны, но зато будут работать спортивные залы. Думаю, люди пойдут к нам, так как больше некуда, - добавил управляющий.

Напомним, губернатор Василий Голубев анонсировал очередное смягчение ограничений в Ростовской области. Начнут работать МФЦ, непродовольственные магазины, частично запустятся гостиницы и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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