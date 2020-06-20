«Очень хочется, чтобы Попов ходил по земле»: тренер Ростова об игре вратаря после матча «молодежки» с «Сочи»

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:13:24+03:00

Виталий Кифанов волнуется, что у голкипера может возникнут звездная болезнь

Изменить размер текста: A A

Старший тренер ФК «Ростов» Виталий Кифанов прокомментировал игру 17-летнего вратаря Дениса Попова, который после матча с «Сочи» стал настоящей знаменитостью. Наставник выразил обеспокоенность, что юный голкипер может поймать «звездную болезнь», что поставит крест на его карьере. Его слова привели на официальной странице донского клуба в социальных сетях.

Сначала Кифанов высказался о прошедшей игре в целом. Он отметил, что ребята выложились по максимум, но не хватило физических данных.

- Было понятно, что выносливости хватит на 30 минут в начале игры и минут на 15 после перерыва. Очень понравилась самоотдача ребят, бились до конца и получили бесценный опыт, - признался тренер.

Он добавил, что у Дениса действительно хорошие данные для вратаря. Он высокий – рост 191 см. Кроме этого, Попов по 2-3 раза тренировался в неделю и был в заявке на некоторые матчи.

- Однако Попов должен понимать, что сделал только первый шаг в своей карьере. Ему предстоит еще долгий путь, чтобы стать вратарем. Отбитый пенальти – это всего лишь один фрагмент игры. Денис должен правильно оценивать свою игру и не впадать в эйфорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 тысяч подписчиков за одну ночь: 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов стал звездой

В социальных сетях героя поздравили именитые футболисты, наставники других команд и тысячи болельщиков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU